***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2024 14:07
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi olduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Türk Metal Sendikası tarafından Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki üyelere ait işyerleri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
Saygılarımızla,
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238974
BIST
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16:478.057
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 160,62
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.072
16:4730,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1091
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:4732,9805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0489
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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33,3599
En Düşük
32,8118
16:471.988,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 32,77
|Açılış
|: 1.988,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:45
|OZSUB
|27,50
|61.355.724
|% 10,00
|
|CIMSA
|31,94
|710.970.817
|% 9,99
|
|DOGUB
|20,30
|138.513.999
|% 9,97
|
|ETILR
|14,01
|35.891.843
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|666.619.373
|% 9,96
|
|ISBTR
|508.500,00
|2.049.000
|% -10,00
|
|KRSTL
|12,02
|197.554.159
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.553.111
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|KRGYO
|36,90
|86.531.035
|% -6,82
|
|YKBNK
|23,36
|10.454.447.212
|% 0,26
|
|THYAO
|253,00
|8.619.357.128
|% 2,55
|
|ISCTR
|26,64
|7.923.349.253
|% 3,58
|
|AKBNK
|43,86
|7.563.336.662
|% 6,66
|
|GARAN
|68,80
|3.726.530.140
|% 4,88
|
|YKBNK
|23,36
|10.454.447.212
|% 0,26
|
|ISCTR
|26,64
|7.923.349.253
|% 3,58
|
|AKBNK
|43,86
|7.563.336.662
|% 6,66
|
|EKGYO
|8,30
|1.186.419.506
|% 1,59
|
|SKBNK
|4,72
|457.362.443
|% 2,61
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0889
|30,0944
|% 0,36
|
|Euro
|32,9638
|32,9733
|% -0,17
|
|Sterlin
|38,2651
|38,4570
|% 0,30
|
|Frank
|35,1671
|35,3790
|% 0,35
|
|Riyal
|7,9987
|8,0388
|% 0,31
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,28
|23,31
|% 0,66
|
|Platin
|928,38
|929,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,74
|994,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,54
|79,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,08
|2.053,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:45
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16:59TATEN
Yüzde 7.44 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 791, 734 adet işlem
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16:58IZMDC
Yüzde 5.32 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 550, 143 adet işlem
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16:57KZGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 23.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 372, 627 adet işlem
-
16:56BAYRK
Yüzde 9.04 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 977, 176 adet işlem
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16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ASTOR, YKBNK