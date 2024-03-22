***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 18:17
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çelikhane yatırım sürecine ilişkin gelinen aşamada makine ve ekipman montajları tamamlanmış ve soğuk testlere başlanmıştır.
Sıcak testlere, 2024 Yılı ikinci çeyrek sonuna kadar başlanması planlanmakta olup kararlılıkla devam eden çelikhane kapasite artışı yatırımına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261612
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
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|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
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|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
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|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
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|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
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|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
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|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
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|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
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|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
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|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
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|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
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|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
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|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
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|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
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|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
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|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
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|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
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|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
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|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
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|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,0021
|32,0350
|% 0,03
|
|Euro
|34,5965
|34,6904
|% -0,53
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|Sterlin
|41,1209
|41,3270
|% -0,49
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|Frank
|36,3090
|36,4910
|% -0,18
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|Riyal
|8,7029
|8,7466
|% -0,03
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,71
|24,73
|% 0,66
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|Platin
|895,80
|896,93
|% 0,66
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|Paladyum
|993,00
|996,79
|% 0,66
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|Brent Pet.
|85,42
|85,42
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.163,87
|2.164,30
|% 0,66
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