***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Halil ŞAHİN 94.013.603,61 TRY 25,07Nuri ŞAHİN 68.658.110,76 TRY 18,31Ahmet BAŞTUĞ 46.489.324,98 TRY 12,40Mahmut Nedim KOÇ 54.495.583,80 TRY 14,53Selim ŞAHİN 18.329.029,58 TRY 4,89Serkan ŞAHİN 18.329.029,58 TRY 4,89Hüseyin BAŞTUĞ 11.810.572,52 TRY 3,15Diğer 62.874.745,16 TRY 16,77TOPLAM 375.000.000,00 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893772BIST