***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.12.2020 09:37
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Halil ŞAHİN 94.013.603,61 TRY 25,07
Nuri ŞAHİN 68.658.110,76 TRY 18,31
Ahmet BAŞTUĞ 46.489.324,98 TRY 12,40
Mahmut Nedim KOÇ 54.495.583,80 TRY 14,53
Selim ŞAHİN 18.329.029,58 TRY 4,89
Serkan ŞAHİN 18.329.029,58 TRY 4,89
Hüseyin BAŞTUĞ 11.810.572,52 TRY 3,15
Diğer 62.874.745,16 TRY 16,77
TOPLAM 375.000.000,00 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893772
BIST
11:201.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:207,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:209,4771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0193
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4341
11:20466,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 466,48
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:20
|HLGYO
|4,19
|82.093.120
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|3.891.165
|% 9,96
|
|CLEBI
|118,20
|60.710.374
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|7.624.948
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.736.081
|% -9,98
|
|KARTN
|3.146,70
|169.313.226
|% -5,81
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,17
|932.655.190
|% 1,23
|
|PGSUS
|77,20
|648.947.220
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,19
|537.568.477
|% 2,34
|
|GARAN
|9,75
|282.022.273
|% -0,20
|
|TCELL
|16,07
|278.586.964
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,19
|537.568.477
|% 2,34
|
|ISGYO
|2,37
|182.063.354
|% 3,49
|
|THYAO
|13,17
|932.655.190
|% 1,23
|
|TSKB
|1,70
|108.569.958
|% 1,19
|
|DOHOL
|3,16
|161.091.184
|% 2,60
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7176
|7,7243
|% 0,28
|
|Euro
|9,4661
|9,4771
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4190
|10,4713
|% 0,06
|
|Frank
|8,6912
|8,7436
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0538
|2,0641
|% 0,33
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-6,32
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|-0,18
|