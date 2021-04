***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Halil ŞAHİN 258.362.173,45 TRY 17,22Nuri ŞAHİN 235.253.547,89 TRY 15,68Mahmut Nedim KOÇ 217.982.335,22 TRY 14,53Ahmet BAŞTUĞ 129.852.628,24 TRY 8,66Selim ŞAHİN 73.316.118,30 TRY 4,89Serkan ŞAHİN 73.316.118,30 TRY 4,89Hüseyin BAŞTUĞ 47.242.290,09 TRY 3,15Diğer 464.674.788,50 TRY 30,98TOPLAM 1.500.000.000,00 TRY 100Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 8 TRY 0,00 Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterebilme. İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 1499999992 TRY 99,99 - İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAkdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demir çelik üretimi ve ticareti 6.000.000,00 5.400.008,14 TRY 90 Bağlı OrtaklıkİDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Liman işletmeciliği 23.000.000,00 22.957.097,5 TRY 99,81 Bağlı Ortaklıkİzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 390.000.000,00 322.752.526,00 TRY 82,76 Bağlı OrtaklıkEnda Enerji Holding A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 345.477.486,00 648.584,00 TRY 0,19 İştirakEgenda Ege Enerji Üretim A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 210.000.000,00 57.249,00 TRY 0,03 İştirakİtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş. İş geliştirme faaliyetleri 200.000,00 250,00 TRY 0,13 İştirakPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Hava Yolu Taşımacılığı 1.022.997.071,00 146,741 TRY 0,000014 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929652BIST