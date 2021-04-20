***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.04.2021 16:53
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Halil ŞAHİN 258.362.173,45 TRY 17,22
Nuri ŞAHİN 235.253.547,89 TRY 15,68
Mahmut Nedim KOÇ 217.982.335,22 TRY 14,53
Ahmet BAŞTUĞ 129.852.628,24 TRY 8,66
Selim ŞAHİN 73.316.118,30 TRY 4,89
Serkan ŞAHİN 73.316.118,30 TRY 4,89
Hüseyin BAŞTUĞ 47.242.290,09 TRY 3,15
Diğer 464.674.788,50 TRY 30,98
TOPLAM 1.500.000.000,00 TRY 100
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 8 TRY 0,00 Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterebilme. İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 1499999992 TRY 99,99 - İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demir çelik üretimi ve ticareti 6.000.000,00 5.400.008,14 TRY 90 Bağlı Ortaklık
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Liman işletmeciliği 23.000.000,00 22.957.097,5 TRY 99,81 Bağlı Ortaklık
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 390.000.000,00 322.752.526,00 TRY 82,76 Bağlı Ortaklık
Enda Enerji Holding A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 345.477.486,00 648.584,00 TRY 0,19 İştirak
Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti 210.000.000,00 57.249,00 TRY 0,03 İştirak
İtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş. İş geliştirme faaliyetleri 200.000,00 250,00 TRY 0,13 İştirak
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Hava Yolu Taşımacılığı 1.022.997.071,00 146,741 TRY 0,000014 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929652
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