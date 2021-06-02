***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALİL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 17.10.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı İzdemir Enerji A.Ş. YK Başkanı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkanı Akdemir A.Ş. YK Başkanı.,İDÇ Liman A.Ş. YK Başkanı, İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Başkanı, Şahin-Koç A.Ş. YK Başkanı, Şahin Gemicilik A.Ş. YK Başkanı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği YK Üyesi, ESİAD Disiplin Kurulu Üyesi, EBSO Yüksek İstişare Konseyi Üyesi, Evet 6.94 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Yoktur.NURİ ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 17.10.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Başkanlığı İzdemir Enerji A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkan Yrd., Akdemir A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Liman A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin-Koç A.Ş. YK Üyesi, Şahin Gemicilik A.Ş. YK Başkan Yrd. Evet 2.17 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Yoktur.AHMET BAŞTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 17.10.2005 İcrada Görevli Değil İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Ve Tüzel Kişi Temsilcisi olarak İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Şahin Koç Çelik San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şahin Gemicilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.25 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMAHMUT NEDİM KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Dagi Yatırım Holding A.Ş. ve Eros Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tüzel Kişi Temsilcisi olarak Akdemir A.Ş., İDÇ Liman A.Ş. ve İzdemir Enerji A.Ş YK Üyesi, Evet 0.0007 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Yoktur.AHMET HAMDİ GÖKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 15.05.2012 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı Avukat Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyeliğiHAKKI CİVAN POYRAZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 03.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Makine Mühendisliği Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939663BIST