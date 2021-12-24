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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.12.2021 18:16
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ 258.831.210,80 TRY 17,26
Nuri ŞAHİN 240.680.917,34 TRY 16,05
Halil ŞAHİN 210.611.011,92 TRY 14,04
Ahmet BAŞTUĞ 131.327.440,58 TRY 8,76
Selim ŞAHİN 73.316.118,30 TRY 4,89
Serkan ŞAHİN 73.316.118,30 TRY 4,89
Hüseyin BAŞTUĞ 47.242.290,09 TRY 3,15
Diğer 464.674.788,50 TRY 30,98
TOPLAM 1.500.000.000,00 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986071


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 16,39 6.747.793 % 10,00  
TOASO 71,55 276.619.592 % 9,99  
SASA 47,60 1.616.811.731 % 9,98  
OYLUM 6,06 13.249.794 % 9,98  
RAYSG 13,55 2.373.644 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,4568 11,5977 % 2,73  
Euro 12,7240 13,1257 % 2,28  
Sterlin 15,5079 15,5857 % 2,67  
Frank 12,5794 12,6551 % 2,68  
Riyal 3,0820 3,0974 % 2,82  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.806 -3,28  
Altın Gr. 674 674 17,55  
Cumhuriyet 4.663 4.734 287,00  
Tam 4.614 4.747 258,13  
Yarım 2.230 2.296 124,87  
Çeyrek 1.118 1.148 62,43  
Gümüş.Ons 22,95 23,01 0,08  
Gümüş Gr. 8,57 8,59 0,28  
B. Petrol 76,52 76,52 -0,08  
Seans Raporu 18:05
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