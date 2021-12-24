***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Mahmut Nedim KOÇ 258.831.210,80 TRY 17,26Nuri ŞAHİN 240.680.917,34 TRY 16,05Halil ŞAHİN 210.611.011,92 TRY 14,04Ahmet BAŞTUĞ 131.327.440,58 TRY 8,76Selim ŞAHİN 73.316.118,30 TRY 4,89Serkan ŞAHİN 73.316.118,30 TRY 4,89Hüseyin BAŞTUĞ 47.242.290,09 TRY 3,15Diğer 464.674.788,50 TRY 30,98TOPLAM 1.500.000.000,00 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986071BIST