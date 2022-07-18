***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.07.2022 13:40
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HALİL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 17.10.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkanı, Akdemir A.Ş. YK Başkanı., İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Başkanı, Şahin-Koç A.Ş. YK Başkanı, Şahin Gemicilik A.Ş. YK Başkanı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği YK Üyesi, ESİAD Disiplin Kurulu Üyesi, EBSO Yüksek İstişare Konseyi Üyesi, Evet 3.76 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Yoktur.
NURİ ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 17.10.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Başkanlığı İzdemir Enerji A.Ş. Tüzel Kişi Temsilci olarak YK Başkanı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkan Yrd., Akdemir A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Liman A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin-Koç A.Ş. YK Üyesi, Şahin Gemicilik A.Ş. YK Başkan Yrd. Evet 2.83
16:432.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 61,15
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
16:4317,4918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0919
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
16:4317,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2251
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
16:43966,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,67
|Açılış
|: 966,54
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler16:43
|MAKIM
|14,71
|179.229.523
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.747.016
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.916.636
|% 9,92
|
|TMSN
|34,44
|266.095.562
|% 9,89
|
|ASUZU
|193,50
|280.622.974
|% 9,63
|
|GESAN
|47,82
|278.891.891
|% -7,06
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,50
|7.652.821
|% -6,65
|
|SILVR
|20,66
|65.869.815
|% -6,26
|
|PINSU
|5,85
|45.031.341
|% -6,25
|
|THYAO
|49,40
|3.306.843.682
|% 3,05
|
|EREGL
|27,18
|1.287.851.183
|% 4,70
|
|SISE
|20,60
|1.186.826.997
|% 1,28
|
|ODAS
|3,47
|906.608.280
|% 6,44
|
|SASA
|40,92
|880.439.943
|% 3,18
|
|ODAS
|3,47
|906.608.280
|% 6,44
|
|EKGYO
|2,96
|606.354.852
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,35
|586.576.987
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,26
|632.294.043
|% 4,42
|
|TSKB
|2,15
|158.740.215
|% 2,87
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4810
|17,4918
|% 0,53
|
|Euro
|17,7611
|17,7765
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,9275
|21,0325
|% 1,68
|
|Frank
|17,8534
|17,9609
|% 0,54
|
|Riyal
|4,6490
|4,6723
|% 0,64
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|9,31
|
|Altın Gr.
|966
|967
|10,75
|
|Cumhuriyet
|6.509
|6.608
|3,00
|
|Tam
|6.561
|6.637
|-67,00
|
|Yarım
|3.187
|3.239
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,18
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,36
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:58TUPRS
Yüzde 6.37 oranında artışla 242.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 199, 199 adet işlem
-
16:57TEKTU
Yüzde 7.45 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 263, 755 adet işlem
-
16:56GOODY
Yüzde 7.19 oranında artışla 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 558 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 82 artarak (% 3.08 ) 2, 605
-
16:54XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 19, 966.00 milyon TL de