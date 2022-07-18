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***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.07.2022 13:40
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HALİL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 17.10.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkanı, Akdemir A.Ş. YK Başkanı., İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Başkanı, Şahin-Koç A.Ş. YK Başkanı, Şahin Gemicilik A.Ş. YK Başkanı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği YK Üyesi, ESİAD Disiplin Kurulu Üyesi, EBSO Yüksek İstişare Konseyi Üyesi, Evet 3.76 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Yoktur.
NURİ ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 17.10.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Başkanlığı İzdemir Enerji A.Ş. Tüzel Kişi Temsilci olarak YK Başkanı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkan Yrd., Akdemir A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Liman A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin-Koç A.Ş. YK Üyesi, Şahin Gemicilik A.Ş. YK Başkan Yrd. Evet 2.83
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