***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi Birincil Piyasa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler IZTARİlgili Şirket Ünvanı İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) 7.397.250Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 7.397.250Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 36.612,9Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 07.02.2020Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 10.02.2020Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1.00 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.Satılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 IZTAR.pdfEK: 2 IZTAR-EN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817342BIST