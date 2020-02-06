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***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

06.02.2020 14:34
GÜNCEL HABERLER



***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler IZTAR
İlgili Şirket Ünvanı İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 7.397.250
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 7.397.250

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 36.612,9

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 07.02.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 10.02.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1.00 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IZTAR.pdf
EK: 2 IZTAR-EN.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817342


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CEOEM 8,47 40.872.014 % 11,74  
LINK 27,10 11.615.390 % 10,16  
IZTAR 3,35 1.144.697 % 9,84  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7342 7,7730 % -0,15  
Frank 6,1190 6,1558 % 0,01  
Riyal 1,5913 1,5993 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.565 1.566 8,38  
Altın Gr. 301 301 2,00  
Cumhuriyet 1.998 2.028 16,00  
Tam 1.988 2.037 12,48  
Yarım 961 986 6,03  
Çeyrek 482 493 3,01  
Gümüş.Ons 17,77 17,81 0,16  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 55,38 55,38 0,10  
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