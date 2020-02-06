***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
06.02.2020 14:34
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler IZTAR
İlgili Şirket Ünvanı İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 7.397.250
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 7.397.250
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 36.612,9
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 07.02.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 10.02.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1.00 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IZTAR.pdf
EK: 2 IZTAR-EN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817342
BIST
14:41123.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.112,44
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
14:415,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
14:416,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
14:41301,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,91
|Açılış
|: 301,40
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,14
|13.115.316
|% 12,88
|
|ARSAN
|5,11
|14.745.445
|% 12,31
|
|CEOEM
|8,47
|40.872.014
|% 11,74
|
|LINK
|27,10
|11.615.390
|% 10,16
|
|IZTAR
|3,35
|1.144.697
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.622.092
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,21
|35.461
|% -7,47
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,86
|1.232.779.574
|% 1,71
|
|ODAS
|2,27
|601.604.751
|% 2,25
|
|SASA
|9,65
|498.519.562
|% 2,01
|
|SISE
|5,61
|479.681.111
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,13
|377.699.920
|% 4,33
|
|ODAS
|2,27
|601.604.751
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,26
|168.434.025
|% 3,28
|
|TEKTU
|1,75
|235.456.707
|% 3,55
|
|IEYHO
|0,71
|88.279.275
|% -4,05
|
|YKBNK
|3,13
|377.699.920
|% 4,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7342
|7,7730
|% -0,15
|
|Frank
|6,1190
|6,1558
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|8,38
|
|Altın Gr.
|301
|301
|2,00
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|16,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|12,48
|
|Yarım
|961
|986
|6,03
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,01
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1408, 89 artarak (% 0.96 ) 148, 237
-
14:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, CEMAS, TEKTU
-
14:55XU100
Endeks 123, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 8, 171.00 milyon TL de
-
14:53CEOEM
Yüzde 11.74 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 857, 477 adet işlem
-
14:51PRZMA
Yüzde 4.56 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 299 adet işlem