***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2020 10:06
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888592
BIST
14:071.299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
14:077,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0673
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:079,1809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0935
|Açılış
|: 9,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:07471,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,13
|Açılış
|: 471,47
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,47
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:07
|DAGI
|8,80
|109.478.949
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.755.357
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|KLMSN
|15,85
|16.947.818
|% 9,99
|
|DOAS
|31,92
|231.789.608
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|381.158
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,03
|1.855.199.786
|% 1,92
|
|KRDMD
|4,38
|1.018.770.209
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|649.862.510
|% 0,34
|
|AKBNK
|6,37
|533.920.288
|% 0,95
|
|SISE
|6,84
|521.683.433
|% 0,44
|
|KRDMD
|4,38
|1.018.770.209
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|649.862.510
|% 0,34
|
|GARAN
|9,03
|1.855.199.786
|% 1,92
|
|USAK
|2,58
|365.562.092
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,91
|230.403.040
|% 0,53
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7429
|7,7477
|% 0,88
|
|Euro
|9,1707
|9,1809
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,1861
|10,2372
|% 0,82
|
|Frank
|8,4604
|8,5114
|% 0,98
|
|Riyal
|2,0595
|2,0698
|% 0,87
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|2,95
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,96
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.108
|3.189
|13,92
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|6,74
|
|Çeyrek
|754
|771
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,09
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|0,64
|
Seans Raporu
14:07
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