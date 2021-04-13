***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:49
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927174
BIST
10:421.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.368
10:428,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,1754
En Düşük
8,1377
10:429,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7349
En Düşük
9,6790
10:42453,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,91
|Açılış
|: 453,14
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler10:42
|MTRKS
|49,56
|3.738.906
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|444.592
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|2.740.063
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.082.574
|% 9,96
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|299.003
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|VANGD
|6,94
|1.656.507
|% -9,52
|
|KRTEK
|16,79
|11.017.428
|% -9,44
|
|BJKAS
|13,51
|241.427.894
|% 9,93
|
|FENER
|33,66
|212.719.447
|% 7,54
|
|EREGL
|16,66
|162.731.924
|% 1,59
|
|KOZAL
|113,80
|160.788.526
|% 1,70
|
|NTGAZ
|14,25
|139.610.450
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,80
|81.977.119
|% -1,10
|
|TSKB
|1,33
|33.936.764
|% -0,75
|
|YKBNK
|2,07
|47.541.212
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,13
|66.978.190
|% 0,97
|
|GSRAY
|3,46
|70.853.104
|% -2,26
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1530
|8,1551
|% 0,07
|
|Euro
|9,7111
|9,7186
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,1943
|11,2504
|% 0,25
|
|Frank
|8,7939
|8,8469
|% -0,08
|
|Riyal
|2,1687
|2,1796
|% 0,11
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,98
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,42
|
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