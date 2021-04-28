***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 16:49
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931808
BIST
17:001.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
17:008,2022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
17:009,9196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0135
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
17:00467,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,09
|Açılış
|: 467,99
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:00
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.785.197
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|87.491.209
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.710.376
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.545
|% -9,78
|
|PENGD
|3,58
|51.300.416
|% -8,67
|
|EREGL
|19,08
|905.803.339
|% -1,90
|
|KRDMD
|7,12
|693.256.797
|% 0,14
|
|GARAN
|7,12
|632.118.929
|% 0,00
|
|THYAO
|12,06
|564.908.381
|% 1,09
|
|PETKM
|6,46
|550.636.608
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,08
|277.835.979
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|693.256.797
|% 0,14
|
|GWIND
|4,84
|462.712.385
|% -7,81
|
|PETKM
|6,46
|550.636.608
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,82
|128.791.987
|% 0,55
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1960
|8,2013
|% -0,05
|
|Euro
|9,9088
|9,9174
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,3684
|11,4254
|% -0,16
|
|Frank
|8,9348
|8,9886
|% -0,18
|
|Riyal
|2,1818
|2,1928
|% -0,05
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,62
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|0,77
|