***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2021 10:26
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZTAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936707
BIST
10:441.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.461
10:448,3471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0354
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3489
En Düşük
8,3073
10:4410,1872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0776
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1885
En Düşük
10,1023
10:44501,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 501,14
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,99
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:44
|NTGAZ
|10,89
|9.500.044
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|INVEO
|150,00
|61.131.896
|% 9,09
|
|IHGZT
|1,32
|6.239.689
|% -9,59
|
|YAPRK
|83,20
|26.061.293
|% -8,12
|
|DGGYO
|10,02
|372.994
|% -4,93
|
|IZTAR
|20,04
|3.182.921
|% -4,84
|
|TSPOR
|2,25
|37.694.236
|% -4,26
|
|SISE
|8,09
|518.416.242
|% 3,32
|
|GARAN
|8,07
|445.300.644
|% 1,38
|
|THYAO
|13,21
|194.540.578
|% -1,12
|
|KRDMD
|8,32
|160.857.705
|% 1,96
|
|VAKFN
|12,31
|138.058.398
|% -1,28
|
|SISE
|8,09
|518.416.242
|% 3,32
|
|GARAN
|8,07
|445.300.644
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,93
|74.928.129
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|79.107.793
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,22
|130.510.747
|% 1,56
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3428
|8,3471
|% 0,43
|
|Euro
|10,1812
|10,1872
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,8046
|11,8638
|% 0,75
|
|Frank
|9,2484
|9,3041
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2168
|2,2279
|% 0,32
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|3,20
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,86
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,51
|28,54
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,11
|
|B. Petrol
|70,13
|70,13
|0,67
|