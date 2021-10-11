***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 15:58
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969465
BIST
16:211.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 18,95
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.402
16:218,9670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 8,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
16:2110,4037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0208
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4037
En Düşük
10,3299
16:21505,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,01
|Açılış
|: 505,83
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler16:19
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.101.665
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.779.081
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|102.551.916
|% 9,94
|
|KUTPO
|63,00
|98.364.198
|% -10,00
|
|GESAN
|21,60
|206.188.836
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.914.727
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|YEOTK
|86,35
|56.312.241
|% -9,01
|
|GARAN
|9,42
|911.347.826
|% 1,29
|
|KRDMD
|6,71
|726.666.820
|% 4,35
|
|EREGL
|17,69
|581.860.360
|% 3,63
|
|TUPRS
|125,50
|577.286.007
|% 2,03
|
|PETKM
|6,18
|407.291.638
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,71
|726.666.820
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,41
|250.858.243
|% 1,69
|
|GARAN
|9,42
|911.347.826
|% 1,29
|
|ODAS
|1,50
|140.585.092
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,80
|161.016.980
|% 1,12
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9610
|8,9633
|% -0,06
|
|Euro
|10,3733
|10,3794
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,1791
|12,2401
|% 0,04
|
|Frank
|9,6345
|9,6925
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3827
|2,3946
|% -0,06
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,89
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.391
|-8,00
|
|Tam
|3.330
|3.414
|-2,39
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|-1,16
|
|Çeyrek
|807
|826
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|1,33
|
Seans Raporu
16:19
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16:33XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 9, 047.00 milyon TL de
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16:30AKSUE
Yüzde 9.03 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 008, 215 adet işlem