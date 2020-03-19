***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
19.03.2020 16:58
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Esas sözleşmenin son hali ektedir
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 13/03/2020 18/03/2020 10039
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830774
BIST
16:4784.731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -845,73
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:476,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0602
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:477,0704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:47309,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,40
|Açılış
|: 309,31
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|TUKAS
|8,80
|275.903
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|472.979
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.088.548
|% 9,97
|
|GYHOL
|12,17
|5.844.597
|% 9,94
|
|GEDIK
|12,73
|3.545.349
|% 9,93
|
|HUBVC
|11,68
|89.125.661
|% -10,64
|
|LKMNH
|4,25
|885.819
|% -9,96
|
|TKNSA
|3,80
|46.386.247
|% -9,95
|
|PENGD
|1,90
|16.537.675
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.808.396
|% -9,94
|
|GARAN
|7,67
|755.843.760
|% -4,13
|
|ASELS
|21,04
|682.854.913
|% -3,22
|
|THYAO
|7,96
|586.056.042
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,91
|325.287.363
|% -3,54
|
|ISFIN
|2,84
|195.553.435
|% 9,23
|
|YKBNK
|1,91
|325.287.363
|% -3,54
|
|GARAN
|7,67
|755.843.760
|% -4,13
|
|ODAS
|1,17
|104.175.791
|% -2,50
|
|IHLGM
|0,74
|63.016.336
|% -3,90
|
|THYAO
|7,96
|586.056.042
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5613
|7,5992
|% 0,63
|
|Frank
|6,6699
|6,7101
|% 0,06
|
|Riyal
|1,7312
|1,7398
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-17,52
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.069
|2.100
|-17,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-14,85
|
|Yarım
|997
|1.024
|-7,18
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|11,86
|11,89
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|25,73
|25,73
|0,85
|