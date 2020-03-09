***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.746 1.491 -278.431 15.085.722 4.505.744 19.591.466Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler30.379 30.379 30.379Transferler-278.431 278.431Dönem Karı (Zararı)565.486 565.486 606.783 1.172.269Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.906 -3.906 9.026 5.120Dönem Sonu Bakiyeler7.397.250 6.641.483 1.345.675 -25.652 -246.561 565.486 15.677.681 5.121.553 20.799.234Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.397.250 6.641.483 1.345.675 -25.652 -246.561 565.486 15.677.681 5.121.553 20.799.234Transferler565.486 -565.486Dönem Karı (Zararı)-3.383.445 -3.383.445 580.317 -2.803.128Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.135.907 -34.055 15.101.852 2.537.799 17.639.651Sermaye Avansı3.192.997 3.192.997 3.192.997Dönem Sonu Bakiyeler7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.602.790 -6.677.905Dönem Karı (Zararı)-2.803.128 1.172.269Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.803.128 1.172.269Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.650.706 -4.392.634Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 -983.213 -439.617Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.696.574 -875.069Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -42.246 15.000Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.654.328 -890.069Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.853 13.121Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 9.907 -7.902Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 0 35.065Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-5.054 -14.042Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.024.228 -1.127.254Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 3.632 -492.131Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 391.986 29.455Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 32.955 -109.901Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri32 595.655 -554.677Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler24 0 -857.927Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -17.826Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -910.932Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -177.130İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.030.070 -3.291.353Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.487.573 -117.746İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.487.573 -117.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-232.364 -546.819İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -230.312 -525.489İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -2.052 -21.330Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -3.147.658 -530.403Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -2.372.322 -3.847.327Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -437.789 -373.657Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.957.369 3.021.673İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 -2.957.369 3.021.673Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 336.197 114.455Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler668.849 -30.103İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19 668.849 -30.103Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 -121.316 -431.530İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler746.129 -549.896Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 266.249 -864.844Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 479.880 314.948Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.483.904 -6.511.718Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -118.886 -166.187YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.007.104 3.599.403Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri400.612 77.297Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 400.612 77.297Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-374.870 1.483.516Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -374.870 1.510.138Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 0 -26.622Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 4.981.362 3.712.431Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -1.673.841FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.457.374 2.816.643Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri3.192.997 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.047.152 14.270.669Kredilerden Nakit Girişleri17 17.047.152 14.270.669Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.782.775 -11.454.026Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -14.782.775 -11.454.026YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-138.312 -261.859NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-138.312 -261.859DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 246.227 508.086DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 107.915 246.227Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 107.915 246.227Ticari Alacaklar8 2.818.728 4.339.256İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.818.728 4.339.256Diğer Alacaklar9 1.330.302 1.097.938İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.267.576 1.037.264İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 62.726 60.674Stoklar10 8.312.956 5.165.298Canlı Varlıklar11 492.527 1.130.218Peşin Ödenmiş Giderler12 1.113.691 675.902Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 117.801 127.990Diğer Dönen Varlıklar14 421.756 522.252ARA TOPLAM14.715.676 13.305.081TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.715.676 13.305.081DURAN VARLIKLARCanlı Varlıklar11 11.959.153 10.816.226Maddi Duran Varlıklar15 38.154.380 19.152.695Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.225.401 1.226.021Şerefiye5 1.215.163 1.215.163Diğer Haklar16 10.238 10.858Ertelenmiş Vergi Varlığı27 597.457 734.726Diğer Duran Varlıklar14 29.107 184.671TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.965.498 32.114.339TOPLAM VARLIKLAR66.681.174 45.419.420KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 9.651.078 8.818.045Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 2.204.177 927.098Ticari Borçlar18 6.996.338 9.358.052Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 515.097 178.900Diğer Borçlar19 677.469 8.620İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 677.469 8.620Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 6.004 127.320Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 863.314 383.434ARA TOPLAM20.913.477 19.801.469TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.913.477 19.801.469UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 3.732.973 3.578.708Uzun Vadeli Karşılıklar260.451 216.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 260.451 216.489Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 2.945.519 1.023.520TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.938.943 4.818.717TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.852.420 24.620.186ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.589.085 15.677.681Ödenmiş Sermaye26,1 7.397.250 7.397.250Sermaye Avansı3.192.997 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26,2 6.641.483 6.641.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.421.875 1.320.023Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.421.875 1.320.023Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26,4 16.481.582 1.345.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26,3 -59.707 -25.652Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26,5 318.925 -246.561Net Dönem Karı veya Zararı-3.383.445 565.486Kontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 8.239.669 5.121.553TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.828.754 20.799.234TOPLAM KAYNAKLAR66.681.174 45.419.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 21.598.531 17.745.733Satışların Maliyeti29 -19.618.139 -13.022.324TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.980.392 4.723.409Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları30 1.544.238 890.069BRÜT KAR (ZARAR)3.524.630 5.613.478Genel Yönetim Giderleri31,2 -1.997.303 -1.957.647Pazarlama Giderleri31,1 -242.144 -414.289Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32,1 733.427 1.915.393Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32,2 -2.442.304 -2.312.449ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-423.694 2.844.486FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-423.694 2.844.486Finansman Gelirleri34,1 239.015 242.906Finansman Giderleri34,2 -2.737.335 -2.081.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.922.014 1.006.082Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri118.886 166.187Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -293.720 -181.237Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 412.606 347.424SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.803.128 1.172.269DÖNEM KARI (ZARARI)-2.803.128 1.172.269Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 580.317 606.783Ana Ortaklık Payları-3.383.445 565.486Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.639.651 5.117Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 20.155.185 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -43.660 6.560Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.471.874 -1.443Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-2.481.479 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 9.605 -1.443Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.639.651 5.117TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.836.523 1.177.386Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.118.116 615.809Ana Ortaklık Payları11.718.407 561.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825771BIST