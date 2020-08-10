***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.102.739 -110.722Dönem Karı (Zararı)-537.117 -354.880Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-537.117 -354.880Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler494.901 1.505.749Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 807.062 508.744Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler301.705 847.190Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 5.556Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 301.705 841.634Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler84.283 28.974Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 -31.241 8.310Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 0 43.788Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 115.524 -23.124Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler42.341 56.810Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 0 141.380Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 -1.157 -84.570Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 46.052 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri32 -2.554 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-740.490 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 64.031İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.882.497 -1.480.968Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-237.422 931.024İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-627.576 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 390.154 931.024Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.091.819 -498.185İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.076.232 -479.155İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 15.587 -19.030Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 683.170 -1.464.140Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -4.424.548 -2.199.368Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -88.552 -119.849Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.123.700 919.514İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 -2.123.700 919.514Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -277.560 92.274Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-649.763 308.943İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19 -649.763 308.943Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 0 170.819İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler144.059 378.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 2.044 229.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 142.015 148.941Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.924.713 -330.099Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -178.026 219.377YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.425.941 -42.273Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-519.934 -42.273Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -517.623 -42.273Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -2.311 0Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 815.500 0Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.721.507 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.712.337 153.354Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.481.893 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.481.893 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri-3.192.997 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.811.077 153.354Kredilerden Nakit Girişleri17 12.811.077 153.354Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.387.636 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -9.387.636 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)183.657 359NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)183.657 359DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 107.915 246.227DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 291.572 246.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.397.250 6.641.483 1.345.675 -25.652 -246.561 565.486 15.677.681 5.121.553 20.799.234Transferler565.486 -565.486Dönem Karı (Zararı)26 -725.890 -725.890 371.010 -354.880Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 15.656.042 -25.229 15.630.813 2.749.863 18.380.676Dönem Sonu Bakiyeler7.397.250 6.641.483 17.001.717 -50.881 318.925 -725.890 30.582.604 8.242.426 38.825.030Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754Transferler-3.383.445 3.383.445Dönem Karı (Zararı)26 -537.117 -537.117 -41.522 -578.639Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 -502.913 -7.647 -510.560 -193.914 -704.474Sermaye Arttırımı4.204.253 84.643 4.288.896 4.288.896Sermaye Avansı3.192.997 -3.192.997Dönem Sonu Bakiyeler14.794.500 6.726.126 15.978.669 -67.354 -3.064.520 -537.117 33.830.304 8.004.233 41.834.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 291.572 107.915Ticari Alacaklar8 3.056.150 2.818.728İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 627.576 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.428.574 2.818.728Diğer Alacaklar9 238.483 1.330.302İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 191.344 1.267.576İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 47.139 62.726Stoklar10 7.629.786 8.312.956Canlı Varlıklar11 1.025.913 492.527Peşin Ödenmiş Giderler12 1.202.243 1.113.691Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 2.107 117.801Diğer Dönen Varlıklar14 419.712 421.756ARA TOPLAM13.865.966 14.715.676TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.865.966 14.715.676DURAN VARLIKLARCanlı Varlıklar11 15.850.314 11.959.153Maddi Duran Varlıklar15 37.362.337 38.154.380Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.227.402 1.225.401Şerefiye5 1.215.163 1.215.163Diğer Haklar16 12.239 10.238Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.347.583 597.457Diğer Duran Varlıklar14 29.107 29.107TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.816.743 51.965.498TOPLAM VARLIKLAR69.682.709 66.681.174KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 11.810.292 9.651.078Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 3.399.877 2.204.177Ticari Borçlar18 4.809.514 6.996.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 237.537 515.097Diğer Borçlar19 27.706 677.469İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 27.706 677.469Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 6.004 6.004Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 476.173 863.314ARA TOPLAM20.767.103 20.913.477TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.767.103 20.913.477UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 3.812.995 3.732.973Ticari Borçlar18 63.124 0Uzun Vadeli Karşılıklar249.795 260.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 249.795 260.451Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 2.955.155 2.945.519TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.081.069 6.938.943TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.848.172 27.852.420ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.830.304 30.589.085Ödenmiş Sermaye26,1 14.794.500 7.397.250Sermaye Avansı0 3.192.997Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26,2 6.726.126 6.641.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.911.315 16.421.875Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.911.315 16.421.875Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26,4 15.978.669 16.481.582Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26,3 -67.354 -59.707Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26,5 -3.064.520 318.925Net Dönem Karı veya Zararı-537.117 -3.383.445Kontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 8.004.233 8.239.669TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.834.537 38.828.754TOPLAM KAYNAKLAR69.682.709 66.681.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 7.148.100 9.868.428Satışların Maliyeti29 -7.105.158 -7.313.291TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.942 2.555.137Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları30 1.028.295 841.634BRÜT KAR (ZARAR)1.071.237 3.396.771Genel Yönetim Giderleri31,2 -948.613 -977.657Pazarlama Giderleri31,1 0 -1.991Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32,1 585.089 1.158.339Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32,2 -843.572 -2.056.077ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-135.859 1.519.385FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-135.859 1.519.385Finansman Gelirleri34,1 19.637 151.602Finansman Giderleri34,2 -1.093.886 -1.572.617SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.210.108 98.370Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri631.469 -453.250Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 -233.873Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 631.469 -219.377SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-578.639 -354.880DÖNEM KARI (ZARARI)-578.639 -354.880Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 -41.522 371.010Ana Ortaklık Payları-537.117 -725.890Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 -0,03630000 -0,09810000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-704.474 18.380.676Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 -803.691 20.155.186Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -9.804 -32.344Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler109.021 -1.742.166Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi106.864 -1.749.281Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 2.157 7.115Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-704.474 18.380.676TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.283.113 18.025.796Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-235.436 3.120.873Ana Ortaklık Payları-1.047.677 14.904.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867508BIST