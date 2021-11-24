***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-3.383.445 3.383.445 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-2.089.779 -2.089.799 -182.694 -2.272.493Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-774.342 -16.869 -791.211 -298.585 -1.089.796Sermaye Arttırımı4.204.253 84.643 4.288.896 4.288.896Sermaye AzaltımıSermaye Avansı3.192.997 -3.192.997 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14.794.500 6.726.126 15.707.240 -76.576 -3.064.520 -2.089.799 31.996.971 7.758.390 39.755.361Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.794.500 6.726.126 15.446.478 -74.631 -3.064.520 -2.777.125 31.050.828 8.096.933 39.147.761Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.777.125 2.777.125 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-3.699.339 -3.699.339 125.313 -3.574.026Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-761.753 -41.568 -803.321 -293.092 -1.096.413Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14.794.500 6.726.126 14.684.725 -116.199 -5.841.645 -3.699.339 26.548.168 7.929.154 34.477.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.281.404 -6.734.028Dönem Karı (Zararı)-3.574.026 -2.272.493Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.574.026 -2.272.493Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.566.332 -1.971.833Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 1.135.033 1.183.278Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.439.913 -2.493.652Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -12.833 23.914Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.427.080 -2.517.566Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47.137 75.989Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 60.418 -34.935Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 -13.281 110.924Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-385.210 -55.820Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 -13.873 16.592Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 -417.167 -71.334Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri32 45.830 -1.078Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-923.379 -681.628İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.505.374 -2.311.676Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.480.848 -1.945.272İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -307.576İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.480.848 -1.637.696Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.043.916 1.073.804İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.054.209 1.061.975İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 10.293 11.829Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -4.132.533 -838.641Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 2.069.622 -537.762Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -346.954 245.449Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.637.461 385.590İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 6.637.461 385.590Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 53.174 -278.288Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.322.075 -649.769İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19 5.322.075 -649.769Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 23.099 122.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler404.194 111.213Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -122.769 -38.200Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 526.963 149.413Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.365.016 -6.556.002Vergi İadeleri (Ödemeleri)-83.612 -178.026YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.216.865 1.159.532Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri189.521 98.151Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri189.521 98.151Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-626.062 -765.612Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -626.062 -763.301Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 0 -2.311Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 2.653.406 3.548.500Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -1.721.507FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.672.378 5.720.030Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.481.893Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.481.893Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 -3.192.997Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.453.210 15.939.197Kredilerden Nakit Girişleri17 11.453.210 15.939.197Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.951.774 -13.182.796Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -12.951.774 -13.182.796Ödenen Faiz34 -2.173.814 -1.325.267YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-174.109 145.534NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-174.109 145.534DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 189.186 107.915DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 15.077 253.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 15.077 189.186Ticari Alacaklar8 7.496.481 6.048.630İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 7.496.481 6.048.630Diğer Alacaklar9 1.109.390 65.474İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.054.209 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 55.181 65.474Stoklar10 12.323.044 8.190.511Canlı Varlıklar11 1.277.371 523.686Peşin Ödenmiş Giderler12 1.034.524 674.289Diğer Dönen Varlıklar14 500.912 378.143ARA TOPLAM23.756.799 16.069.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.756.799 16.069.919DURAN VARLIKLARCanlı Varlıklar11 16.012.152 16.408.379Maddi Duran Varlıklar15 34.840.219 36.300.210Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.226.937 1.227.192Şerefiye5 1.215.163 1.215.163Diğer Haklar16 11.774 12.029Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.315.506 959.946Diğer Duran Varlıklar14 27.805 27.805TOPLAM DURAN VARLIKLAR53.422.619 54.923.532TOPLAM VARLIKLAR77.179.418 70.993.451KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 14.098.689 12.225.379Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 2.539.520 3.957.555Ticari Borçlar18 14.323.767 8.103.473Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 293.892 210.976Diğer Borçlar19 5.615.643 293.568İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 5.615.643 293.568Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 135.100 112.001Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 1.600.605 1.203.460ARA TOPLAM38.607.216 26.106.412TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.607.216 26.106.412UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 1.610.196 2.805.219Uzun Vadeli Karşılıklar359.038 286.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 359.038 286.794Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 2.079.446 2.647.265Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 46.200 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.094.880 5.739.278TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.702.096 31.845.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.548.168 31.050.828Ödenmiş Sermaye26,1 14.794.500 14.794.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26,2 6.726.126 6.726.126Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.568.526 15.371.847Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.568.526 15.371.847Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26,4 14.684.725 15.446.478Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26,3 -116.199 -74.631Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26,5 -5.841.645 -3.064.520Net Dönem Karı veya Zararı35 -3.699.339 -2.777.125Kontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 7.929.154 8.096.933TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.477.322 39.147.761TOPLAM KAYNAKLAR77.179.418 70.993.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 15.339.565 13.159.859 5.540.812 6.011.759Satışların Maliyeti29 -14.791.019 -13.295.854 -5.459.930 -6.190.696TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)548.546 -135.995 80.882 -178.937Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları30 -711.065 165.957 -566.335 -862.338BRÜT KAR (ZARAR)-162.519 29.962 -485.453 -1.041.275Genel Yönetim Giderleri31,2 -1.388.939 -1.361.712 -452.802 -413.099Pazarlama Giderleri31,1 -16.086 0 -4.179 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32,1 1.566.483 736.129 499.590 151.040Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32,2 -2.045.575 -789.804 -664.561 53.768ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.046.636 -1.385.425 -1.107.405 -1.249.566FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.046.636 -1.385.425 -1.107.405 -1.249.566Finansman Gelirleri34,1 0 29.356 0 9.719Finansman Giderleri34,2 -2.215.531 -1.460.684 -733.143 -366.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.262.167 -2.816.753 -1.840.548 -1.606.645Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri688.141 544.260 -21.097 -87.209Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -70.690 0 -70.690 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 758.831 544.260 49.593 -87.209SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.574.026 -2.272.493 -1.861.645 -1.693.854DÖNEM KARI (ZARARI)-3.574.026 -2.272.493 -1.861.645 -1.693.854Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 125.313 -182.694 -124.143 -141.172Ana Ortaklık Payları-3.699.339 -2.089.799 -1.737.502 -1.552.682Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 -0,25000000 -0,14130000 -0,11740000 -0,10490000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.096.413 -1.089.796 -370.409 -385.322Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 -1.205.536 -1.205.536 -401.845 -401.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -55.425 -21.628 -25.057 -11.824Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler164.548 137.368 56.493 28.347Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi27 150.691 132.609 50.229 25.745Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 13.857 4.759 6.264 2.602Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.096.413 -1.089.796 -370.409 -385.322TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.670.439 -3.362.289 -2.232.054 -2.079.176Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 -167.779 -481.279 -222.891 -245.843Ana Ortaklık Payları-4.502.660 -2.881.010 -2.009.163 -1.833.333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979512BIST