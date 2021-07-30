***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.07.2021 10:14
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin 27.05.2021 Tarihli Bildirimin Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Değişikliği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021
Ek Açıklamalar
27.05.2021 tarihinde kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin olarak yapılan bildirimimizdeki 190.000.000 TL tutarındaki sermaye tavanı 150.000.000 TL olark değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952929
BIST
14:321.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:328,4136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0420
|Açılış
|: 8,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:3210,0073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0613
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:32494,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,07
|Açılış
|: 494,12
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:30
|DOBUR
|14,08
|2.967.597
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.413.396
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.708.883
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.808.533
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.772.655
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.648.386
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|19.143.739
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,75
|124.751.351
|% -8,78
|
|MEGAP
|6,75
|124.751.351
|% -8,78
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|856.324.494
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,35
|473.182.177
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,83
|459.071.207
|% 0,77
|
|EREGL
|20,02
|369.987.947
|% 0,10
|
|ASELS
|15,43
|330.974.350
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,35
|473.182.177
|% 1,73
|
|GARAN
|8,39
|856.324.494
|% 0,60
|
|KARSN
|4,34
|306.673.214
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,83
|459.071.207
|% 0,77
|
|ODAS
|1,80
|75.590.709
|% -2,17
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4083
|8,4132
|% -0,50
|
|Euro
|10,0010
|10,0094
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,7071
|11,7658
|% -0,57
|
|Frank
|9,2455
|9,3012
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2347
|2,2460
|% -0,61
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,50
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-33,23
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-16,07
|
|Çeyrek
|790
|808
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,16
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:44VESTL
Yüzde -8.31 oranında düşüşle 29.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 958, 725 adet işlem
-
14:42XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 6, 085.00 milyon TL de
-
14:42MEGAP
Yüzde -8.65 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 258, 234 adet işlem
-
14:42MEGAP
Yüzde -8.65 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 258, 234 adet işlem
-
14:40MEGAP
Yüzde -8.92 oranında düşüşle 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 126, 697 adet işlem