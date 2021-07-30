***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin 27.05.2021 Tarihli Bildirimin GüncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı DeğişikliğiYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021Ek Açıklamalar27.05.2021 tarihinde kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin olarak yapılan bildirimimizdeki 190.000.000 TL tutarındaki sermaye tavanı 150.000.000 TL olark değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952929BIST