***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında 14.12.2020 tarihinde Kap aracılığı ile ilan edilen husus dışında mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903808BIST