***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2020 19:07
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sürü büyütme yatırımı kapsamında Mayıs ayı içerisinde Çekya'dan 95 adet Holstein ırkı damızlık gebe düve ithalatı yapılmış olup, düveler tesisimize ulaşmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847466
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0478
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8235
En Düşük
6,7656
18:007,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0997
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5595
En Düşük
7,4416
18:00377,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 5,35
|Açılış
|: 377,72
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|193.933
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3866
|8,4287
|% 1,28
|
|Frank
|7,0472
|7,0897
|% 1,13
|
|Riyal
|1,8105
|1,8195
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|13,48
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,49
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.482
|35,30
|
|Tam
|2.521
|2.558
|47,70
|
|Yarım
|1.230
|1.245
|17,70
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,79
|35,79
|1,19
|