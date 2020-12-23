***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİngiltere merkezli yatırım şirketi Alpha Ventures Investment LLP, Şirketimiz ile birlikte Türkiye'de katma değeri yüksek işlere yatırım yapmak amacıyla ortaklarımız Sinan Araç, Aynur Özcan, Neslihan Çolak ve Aslıhan Kanlıdağ'ın sahip olduğu 2.150.000 adet A grubu ve 5.172.000 adet B grubu payları satın alma konusunda şirket ortaklarımızla anlaşmaya varmıştır. A grubu payların pay başına 6,40 TL, B grubu payların pay başına 5,80 TL değer izafe edilmek suretiyle hisselerin satışına ilişkin 14.12.2020 tarihinde Alpha Ventures Investment LLP (ALICI) ile Şirketimiz Ortakları Sinan Araç (SATICI), Aynur Özcan (SATICI), Neslihan Çolak (SATICI) ve Aslıhan Kanlıdağ (SATICI) arasında pay devir sözleşmeleri imzalanmıştır. Payların devir bedeli taraflar arasında pazarlık usulü ile belirlenmiştir.Bu çerçevede 15.12.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamasıyla Şirketimiz ortakları Sinan Araç, Aynur Özcan, Neslihan Çolak ve Aslıhan Kanlıdağ tarafından sahip olunan 2.150.000 adet A Grubu ve 5.172.000 adet B Grubu payın Alpha Ventures Investment LLP'ye devri aynı gün gerçekleşmiştir.Bu kapsamda şirketin ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP'nin yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz tanıyan 2.150.000 adet A grubu nama yazılı payların tamamına ve 5.172.000 adet B grubu paylarla birlikte toplam 7.322.000 adet nominal tutarlı payların devri ile bunun sonucunda bu payların şirket oy haklarına %83,36'sına sahip olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'ni çerçevesinde IZTAR'ın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere "Zorunlu Pay Alım Teklifi" yapılması yükümlülüğü doğmuştur.Zorunlu Pay Alım Teklifi fiyatı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin 3. fıkrasına göre belirlenmiştir.Hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu 15.12.2020 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 7,4584 TL en yüksek fiyat olup, 7,4584 TL'den pay alım teklifinde bulunulmaktadır.Bununla birlikte zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisabında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri husus bulunmamaktadır.20.02.2020 tarih ve 7222 saylı Kanun 27 nci maddesi ile 6362 sayılı SPKn. 26 ncı maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde (pay alım teklifine konu olan payların belirlenmesinde, halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunludur) IZTAR'ın değişiklik şartlarını taşıyan diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya bugün (23.12.2020) itibariyle başvuru yapılmıştır.Konu hakkındaki yeni gelişmeler oldukça ilgili mevzuat kapsamında kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894532BIST