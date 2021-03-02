***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.12.2020 tarihli KAP açıklamamızda İngiltere merkezli yatırım şirketi Alpha Ventures Investment LLP, Şirketimiz ile birlikte Türkiye'de katma değeri yüksek işlere yatırım yapmak amacıyla ortaklarımız Sinan Araç, Aynur Özcan, Neslihan Çolak ve Aslıhan Kanlıdağ'ın sahip olduğu 2.150.000 adet A grubu ve 5.172.000 adet B grubu payları satın alma konusunda şirket ortaklarımızla anlaşmaya varıldığı, A grubu payların pay başına 6,40 TL, B grubu payların pay başına 5,80 TL değer izafe edilmek suretiyle hisselerin satışına ilişkin 14.12.2020 tarihinde Alpha Ventures Investment LLP (ALICI) ile Şirketimiz Ortakları Sinan Araç (SATICI), Aynur Özcan (SATICI), Neslihan Çolak (SATICI) ve Aslıhan Kanlıdağ (SATICI) arasında pay devir sözleşmeleri imzalandığı ve payların devir bedeli taraflar arasında pazarlık usulü ile belirlendiği ilan edilmiş idi..Konuya ilişkin 23.12.2020 tarihli açıklamamız ile de 20.02.2020 tarih ve 7222 sayılı Kanun 27 nci maddesi ile 6362 sayılı SPKn. 26 ncı maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde IZTAR'ın değişiklik şartlarını taşıyan diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya başvuru yapıldığı ilan edilmiş idi.SPK'nın 01.03.2021 tarihli mail yazısında fiyat tespitinin nasıl yapıldığına ilişkin açıklama ile birlikte muafiyet talep edilip edilmeyeceğine ilişkin bilgi talebi üzerine aşağıdaki ek açıklama yapılmıştır.Buna göre23.12.2020 tarihli açıklamada ayrıntısına yer verilen pay devir işlemi ile birlikte Alpha Ventures Investment LLP ‘nin A.Ş.'nin İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş toplam oy haklarının %49,49'üne sahip olması ve tek başına yönetim hakimiyetini elde etmesi sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği"nin 11. Maddesi çerçevesinde İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş'nin diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere "Zorunlu Pay Alım Teklifi" yapılması yükümlülüğü doğmuştur.Zorunlu Pay Alım Teklifi fiyatı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin 3. fıkrasına göre belirlenmiştir.Zorunlu Pay Alım Teklifi Fiyatıa) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirtilen fiyatın,Şirket payları içerisinde pay grubu ayrımı olması sebebiyle pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirket değerinin belirlenmesi amacıyla ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye değerleme raporu hazırlattırılmıştır. 15.02.2021 tarihli değerleme raporu çerçevesinde B grubu paylar için pay başına 4,21 TL A grubu paylar için 7,82 TL değer belirlenmiştir. Şirketimizin A grubu paylarının tümü alıcıya devredildiğinden A grubunun kendi içinde bir "pay alım teklifi" süreci olmayacaktır.b) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,Pay alım teklifinde bulunan Alpha Ventures Investment LLP veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından A grubu nama yazılı paylar için pay başına 6,40 TL, B grubu nama yazılı paylar için de 5,80 TL değer üzerinden pazarlık usulüyle satın alma gerçekleştirilmiştir.c) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan payların borsada işlem görmesi durumunda, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir.Satış açıklamasının yapıldığı 14.12.2020 tarihinden önceki 6 aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması 7,4995 TL olarak hesaplanmıştır.Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisabında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri husus bulunmamaktadır.İlgili Tebliğin 15/3 madde hükmü gereği hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu 14.12.2020 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 7,4995 TL en yüksek fiyat olup, 7,4995 TL'den pay alım teklifinde bulunulacaktırDiğer taraftan Zorunlu Pay Alım teklifi bağlamında HERHANGİ BİR MUAFİYET TALEP EDİLMEYECEKTİR.Konu hakkındaki yeni gelişmeler oldukça ilgili mevzuat kapsamında kamuoyuna duyurulacaktır. SaygılarımızlaAlpha Ventures Investment LLPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914454BIST