***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Mevcut Sermaye (TL) 7.397.250Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 1.075.000 1.075.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 Nâma A Grubu, IZTA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIZTA00019B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 6.322.250 6.322.250,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 Hamiline B Grubu, IZTAR(RÜÇHAN), TRRIZTA00027 36.612,9Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.397.250 7.397.250,000 100,00000 36.612,900Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sinan ARAÇ tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.01.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.02.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 07.10.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.01.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 22.01.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.01.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere 7.397.250 TL artışla 14.794.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 21.01.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 04.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 36.612,90 TL olup, bu paylar 7-10 Şubat 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı 1,00 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.iztarim.com ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere Sinan Araç tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817187BIST