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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.02.2020 12:17
GÜNCEL HABERLER



***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Borsada Satışının Tamamlanmasına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.397.250
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 1.075.000 1.075.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 Nâma A Grubu, IZTA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIZTA00019
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 6.322.250 6.322.250,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 Hamiline B Grubu, IZTAR(RÜÇHAN), TRRIZTA00027 36.612,9

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.397.250 7.397.250,000 100,00000 36.612,900

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sinan ARAÇ tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.01.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.02.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 07.10.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.01.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 22.01.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 21.01.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.02.2020 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 36.612,90 TL nominal değerli payların 7 – 10 Şubat 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817562


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Tam 1.991 2.041 5,62  
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