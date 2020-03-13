***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescil EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Mevcut Sermaye (TL) 7.397.250Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 1.075.000 1.075.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 Nâma A Grubu, IZTA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIZTA00019B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 6.322.250 6.322.250,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 Hamiline B Grubu, IZTAR(RÜÇHAN), TRRIZTA00027 36.612,9Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.397.250 7.397.250,000 100,00000 36.612,900Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sinan ARAÇ tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.01.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.02.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 25.02.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.02.2020SPK Başvuru Tarihi 07.10.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.01.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 22.01.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.01.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 13.03.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 7.397.250 TL tutarında (%100 bedelli) artırılarak 14.794.500 TL'ye çıkartılması kapsamında nakit olarak artırılan 7.397.250 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 14.794.500 TL'ye yükselmiştir. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili için SPK'nın 27.02.2020 tarih ve 2375 sayılı yazısı ile onayın alınmasını takiben, söz konusu tadil metni 13.03.2020 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828865BIST