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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.03.2020 18:25
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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2020
Karar Sayısı
10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 11-14.1 SAYlLI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİGİ'NİN 9. MADDESİ GEREGİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
  
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULONE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
  
KARAR TARİHİ: 09,03,2020
  
KARAR SAYISI :10
  
Şirketimizce hazırlanan 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine İlişkin , Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-4.1 sayılı Sermaye Piyasasında Anansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyanınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları  (T'MS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile  birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya zarar Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Öz kaynaklar Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
  
a) Tarafımızca incelediği,
  
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili  gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle  birlikte işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825775


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Tam 2.169 2.223 12,87  
Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 16,92 16,95 -0,40  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,07  
B. Petrol 36,80 36,80 -8,47  
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