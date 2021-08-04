***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.08.2021 19:37
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.08.2021 tarihli "Yönetim Kurulu Komitelerinin Görev ve Çalışma Prensiplerine İlişkin Yönergeler" başlıklı bildirimin ekinde bulunan yönergelerdeki Yönetim Kurulu karar tarihleri düzeltilmiştir. Yönergeler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954842
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0715
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0648
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0676
En Düşük
9,9509
18:05493,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,37
|Açılış
|: 493,55
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4709
|8,4764
|% 0,85
|
|Euro
|10,0349
|10,0444
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,7384
|11,7972
|% 0,71
|
|Frank
|9,3114
|9,3675
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2528
|2,2641
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,79
|
|Altın Gr.
|493
|494
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,44
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|70,33
|70,33
|-2,08
|