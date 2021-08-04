***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/08/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.08.2021 tarihli "Yönetim Kurulu Komitelerinin Görev ve Çalışma Prensiplerine İlişkin Yönergeler" başlıklı bildirimin ekinde bulunan yönergelerdeki Yönetim Kurulu karar tarihleri düzeltilmiştir. Yönergeler ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954842BIST