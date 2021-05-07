***JANTS* *ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.05.2021 09:20
***JANTS******ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARSAN, JANTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E % 80,65887 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 5,336 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
JANTS.E % 695 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 84,403 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935116
BIST
11:151.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
11:158,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0244
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
11:1510,0253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0203
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
11:15485,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,56
|Açılış
|: 485,13
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler11:15
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|ERBOS
|82,60
|85.584.270
|% 8,04
|
|VAKFN
|15,54
|3.497.463
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,96
|39.060.828
|% -5,77
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|KOZAL
|130,00
|871.044.525
|% 6,12
|
|PETKM
|6,71
|770.598.649
|% -2,75
|
|KRDMD
|8,27
|447.393.243
|% -0,12
|
|TUPRS
|93,60
|293.317.751
|% 2,07
|
|THYAO
|12,89
|250.380.363
|% -0,31
|
|PETKM
|6,71
|770.598.649
|% -2,75
|
|KRDMD
|8,27
|447.393.243
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,09
|79.667.764
|% 0,48
|
|GARAN
|7,37
|182.152.018
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,14
|25.686.358
|% -0,87
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2925
|8,2940
|% 0,30
|
|Euro
|10,0206
|10,0253
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,5093
|11,5671
|% 0,49
|
|Frank
|9,1034
|9,1582
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2042
|2,2153
|% 0,28
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|4,78
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|68,19
|68,19
|0,10
|