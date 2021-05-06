***JANTS* *ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
06.05.2021 16:50
***JANTS******ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN, JANTS
07.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ARSAN TEKSTIL ARSAN 80,65887 Kaydi Pay
JANTSA JANT SANAYI JANTS 695,00000 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934922
BIST
17:081.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,17
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:088,3078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:0810,0346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0391
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:08483,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,20
|Açılış
|: 484,05
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:08
|TKURU
|269,50
|1.483.089
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.202.762
|% 9,99
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,26
|7.889.926
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|273.879.108
|% -9,72
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|41,98
|4.171.134
|% -8,70
|
|BJKAS
|8,85
|117.147.385
|% -7,43
|
|KRDMD
|8,30
|3.122.004.587
|% 7,65
|
|GARAN
|7,33
|1.592.737.719
|% 1,10
|
|EREGL
|20,00
|1.407.197.766
|% 2,88
|
|THYAO
|12,86
|1.070.162.397
|% 2,06
|
|PETKM
|6,81
|684.724.295
|% 1,04
|
|KRDMD
|8,30
|3.122.004.587
|% 7,65
|
|GARAN
|7,33
|1.592.737.719
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,09
|440.631.364
|% 0,48
|
|PETKM
|6,81
|684.724.295
|% 1,04
|
|USAK
|2,60
|273.879.108
|% -9,72
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3048
|8,3078
|% -0,07
|
|Euro
|10,0287
|10,0346
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,5064
|11,5641
|% -0,19
|
|Frank
|9,1090
|9,1639
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2087
|2,2198
|% -0,06
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|26,76
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,59
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,22
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|-0,51
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:19MRSHL
Yüzde 9.82 oranında artışla 313.00 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 412 adet işlem
-
17:18CEOEM
Yüzde 6.67 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 594, 624 adet işlem
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 51 artarak (% 0.98 ) 1, 492
-
17:16XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 16, 008.00 milyon TL de
-
17:16BAYRK
Yüzde 9.24 oranında artışla 12.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 095, 510 adet işlem