JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.367.196
|% 19,79
|ECILC
|3,98
|208.535.489
|% 19,52
|DEVA
|9,84
|140.060.657
|% 18,70
|SELEC
|7,20
|92.635.515
|% 17,07
|ECZYT
|10,55
|91.121.269
|% 14,80
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9569
|7,9968
|% 0,38
|Frank
|6,5819
|6,6216
|% 0,90
|Riyal
|1,6387
|1,6469
|% 0,19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|15,73
|Altın Gr.
|331
|331
|4,32
|Cumhuriyet
|2.196
|2.229
|35,00
|Tam
|2.182
|2.237
|27,26
|Yarım
|1.055
|1.082
|13,19
|Çeyrek
|529
|541
|6,59
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,99
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|B. Petrol
|35,93
|35,93
|-1,29
Seans Raporu
- 15:44XU100 Endeks 99, 826 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 6, 158.00 milyon TL de
- 15:44SANKO Yüzde -6.78 oranında düşüşle 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 209 adet işlem
- 15:43TIRE Yüzde -6.26 oranında düşüşle 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 653, 893 adet işlem
- 15:42AKFGY Yüzde -10.27 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 650, 686 adet işlem
- 15:41RYGYO Yüzde -13.80 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 777, 930 adet işlem