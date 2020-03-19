***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 15:26
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830738
BIST
15:3184.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.105,53
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
15:316,5417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0621
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
15:317,0495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0248
|Açılış
|: 7,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
15:31309,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,56
|Açılış
|: 309,15
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|461.926
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.636.136
|% 9,93
|
|GEDIK
|12,73
|3.500.196
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.211.172
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.657.806
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|856.783
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.374.406
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.143.707
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.263.296
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.408.732
|% -9,93
|
|GARAN
|7,69
|601.946.379
|% -3,87
|
|ASELS
|20,84
|566.035.962
|% -4,14
|
|THYAO
|7,89
|491.066.276
|% -0,13
|
|YKBNK
|1,91
|246.887.286
|% -3,54
|
|ISCTR
|4,88
|147.397.385
|% -2,40
|
|YKBNK
|1,91
|246.887.286
|% -3,54
|
|ODAS
|1,17
|93.278.004
|% -2,50
|
|GARAN
|7,69
|601.946.379
|% -3,87
|
|IHLGM
|0,75
|52.590.913
|% -2,60
|
|EKGYO
|1,09
|67.980.211
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5568
|7,5947
|% 0,57
|
|Frank
|6,6402
|6,6802
|% -0,39
|
|Riyal
|1,7352
|1,7439
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-11,58
|
|Altın Gr.
|309
|310
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.054
|2.107
|-24,04
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,63
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,82
|
|Gümüş.Ons
|11,93
|11,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,62
|25,62
|0,74
|