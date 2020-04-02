***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:02
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834064
BIST
10:0890.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.046,53
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.748
10:086,6775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0249
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:087,3323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0257
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:08342,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,91
|Açılış
|: 342,25
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|TDGYO
|2,51
|391.066
|% 9,61
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|RTALB
|4,67
|1.000.930
|% -8,97
|
|GEDIK
|16,90
|37.783
|% -5,85
|
|MTRYO
|2,96
|1.120.622
|% -5,43
|
|PETKM
|3,61
|138.194.916
|% 8,41
|
|GARAN
|7,94
|32.888.137
|% 1,28
|
|TUPRS
|80,05
|32.101.860
|% 2,96
|
|THYAO
|9,06
|28.698.550
|% 0,78
|
|ASELS
|23,04
|25.613.015
|% 0,70
|
|PETKM
|3,61
|138.194.916
|% 8,41
|
|ODAS
|1,42
|19.298.688
|% 1,43
|
|KARSN
|1,34
|13.797.422
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,09
|10.922.289
|% 1,87
|
|KRDMD
|2,01
|19.707.305
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2437
|8,2850
|% -0,27
|
|Frank
|6,8617
|6,9030
|% -0,77
|
|Riyal
|1,7647
|1,7736
|% -0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|6,08
|
|Altın Gr.
|341
|342
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,25
|14,29
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,35
|27,35
|2,61
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