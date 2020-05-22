***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.05.2020 12:00
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846463
BIST
13:44102.817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 168,23
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.895
En Düşük
102.014
13:446,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
13:447,4250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0135
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
13:44379,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,71
|Açılış
|: 379,90
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|125.729.958
|% 10,00
|
|YAPRK
|11,15
|20.361.415
|% 9,96
|
|CMENT
|39,10
|3.481.164
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|8.242.889
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|494.673
|% 9,93
|
|YONGA
|17,55
|85.747
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,81
|647.703
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|971.021
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.403.616
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|33.497.611
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,00
|459.392.595
|% 1,14
|
|ECILC
|5,79
|440.386.944
|% 4,51
|
|ASELS
|29,48
|276.938.422
|% -0,27
|
|GARAN
|7,55
|244.559.431
|% -0,66
|
|THYAO
|11,15
|234.309.516
|% 0,27
|
|ECILC
|5,79
|440.386.944
|% 4,51
|
|AVOD
|3,27
|208.953.637
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,20
|60.934.419
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|122.755.326
|% 0,61
|
|TSKB
|1,04
|38.696.351
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2547
|8,2961
|% -0,26
|
|Frank
|6,9676
|7,0096
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8062
|1,8153
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|7,81
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.484
|9,40
|
|Tam
|2.522
|2.548
|9,70
|
|Yarım
|1.231
|1.246
|4,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|-1,73
|