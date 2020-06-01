***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2020 11:11
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847974
BIST
12:27106.900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.379,45
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:276,8226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8236
En Düşük
6,7931
12:277,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:27380,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,75
|Açılış
|: 381,40
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.098
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|TSGYO
|3,42
|16.464.693
|% 9,97
|
|PENGD
|4,08
|82.823.063
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.638.729
|% 9,86
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.604.138
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|894.747
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,83
|581.721.377
|% 1,83
|
|GARAN
|7,93
|470.707.332
|% 1,41
|
|ASELS
|31,06
|465.148.184
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,56
|462.227.373
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,54
|391.115.607
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,56
|462.227.373
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,54
|391.115.607
|% 4,42
|
|CEMAS
|1,20
|93.116.045
|% 4,35
|
|TSKB
|1,14
|85.496.886
|% 3,64
|
|YKBNK
|2,36
|175.279.960
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4411
|8,4834
|% 0,53
|
|Frank
|7,0813
|7,1239
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8118
|1,8209
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.496
|22,10
|
|Tam
|2.540
|2.565
|15,10
|
|Yarım
|1.240
|1.252
|11,10
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,50
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,07
|