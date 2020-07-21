***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 14:53
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860738
BIST
15:47120.506
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.225,22
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:476,8467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:477,8363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8298
15:47405,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,35
|Açılış
|: 405,04
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.706.721
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.103.136
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.679.154
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|3.103.349
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.963.079
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,52
|73.975.054
|% -9,05
|
|FMIZP
|73,80
|97.101.057
|% -8,38
|
|LUKSK
|20,84
|2.190.521
|% -6,63
|
|DITAS
|28,42
|5.130.215
|% -5,58
|
|GARAN
|8,07
|1.211.622.472
|% 2,15
|
|GUSGR
|5,41
|743.006.482
|% -0,18
|
|AFYON
|4,74
|719.756.473
|% 9,72
|
|EKGYO
|2,31
|664.634.268
|% 0,43
|
|ADESE
|2,70
|607.563.304
|% 7,57
|
|EKGYO
|2,31
|664.634.268
|% 0,43
|
|ADESE
|2,70
|607.563.304
|% 7,57
|
|ODAS
|2,85
|543.128.983
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,71
|306.593.620
|% 2,40
|
|GSDHO
|2,42
|423.366.910
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6762
|8,7197
|% 0,25
|
|Frank
|7,2709
|7,3147
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|21,00
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.629
|2.651
|28,40
|
|Tam
|2.708
|2.721
|29,20
|
|Yarım
|1.314
|1.331
|14,30
|
|Çeyrek
|659
|666
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|1,17
|