***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 10:35
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863129
BIST
10:521.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
10:526,9575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9593
En Düşük
6,9132
10:528,1996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0641
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2011
En Düşük
8,1145
10:52437,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,99
|Açılış
|: 437,86
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|11.607.847
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|26.675.108
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|TKURU
|49,12
|489.088
|% 9,99
|
|KSTUR
|89,85
|26.955
|% 9,98
|
|NIBAS
|16,73
|4.154.135
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|MAALT
|117,80
|1.812.210
|% -9,73
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ASELS
|36,50
|640.474.690
|% 0,05
|
|EKGYO
|2,21
|472.926.336
|% -0,45
|
|GUSGR
|5,98
|323.595.535
|% 0,34
|
|GARAN
|7,33
|302.225.207
|% -0,95
|
|KRDMD
|3,02
|240.594.987
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,21
|472.926.336
|% -0,45
|
|TSKB
|1,16
|94.808.265
|% -0,85
|
|KRDMD
|3,02
|240.594.987
|% -0,33
|
|IHLAS
|0,89
|58.813.295
|% -1,11
|
|GUSGR
|5,98
|323.595.535
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9849
|9,0300
|% 0,54
|
|Frank
|7,5700
|7,6156
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8477
|1,8570
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|-0,04
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.903
|7,70
|
|Tam
|2.954
|2.986
|8,00
|
|Yarım
|1.434
|1.457
|3,90
|
|Çeyrek
|719
|730
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|43,81
|43,81
|0,20
|