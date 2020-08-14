***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 10:03
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868903
BIST
11:241.082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -17,90
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
11:247,3765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0356
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3765
En Düşük
7,3269
11:248,7148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0367
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7150
En Düşük
8,6435
11:24462,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,71
|Açılış
|: 462,73
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.232.448
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.910.064
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|8.353.639
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|2.046.236
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|951.490
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|8.903.192
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|2,00
|553.061.245
|% 1,01
|
|TUPRS
|79,70
|339.271.289
|% 1,66
|
|THYAO
|10,95
|243.638.299
|% -1,71
|
|ASELS
|17,29
|235.796.420
|% -1,71
|
|GARAN
|6,85
|233.618.938
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,00
|553.061.245
|% 1,01
|
|TSKB
|1,09
|111.486.993
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,09
|190.425.393
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,08
|141.926.469
|% -1,42
|
|KARSN
|3,19
|210.255.038
|% -3,04
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3733
|7,3765
|% 0,48
|
|Euro
|8,7081
|8,7148
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,6011
|9,6492
|% 0,41
|
|Frank
|8,0626
|8,1112
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9600
|1,9699
|% 0,45
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-5,00
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.076
|-15,00
|
|Tam
|3.061
|3.140
|31,20
|
|Yarım
|1.479
|1.519
|15,09
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,55
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,77
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,72
|44,72
|-0,24
|