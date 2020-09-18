***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2020 11:18
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875600
BIST
12:361.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
12:367,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5693
En Düşük
7,5327
12:368,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:36475,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,88
|Açılış
|: 475,45
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:36
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,25
|1.125.494.007
|% 3,50
|
|PETKM
|4,42
|516.889.194
|% 1,14
|
|HLGYO
|2,53
|248.374.284
|% 4,55
|
|AVOD
|4,16
|244.661.264
|% -6,31
|
|SASA
|16,96
|169.583.450
|% 1,80
|
|KRDMD
|3,25
|1.125.494.007
|% 3,50
|
|PETKM
|4,42
|516.889.194
|% 1,14
|
|HLGYO
|2,53
|248.374.284
|% 4,55
|
|IHLAS
|1,07
|80.976.633
|% 0,94
|
|AVOD
|4,16
|244.661.264
|% -6,31
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5657
|7,5693
|% 0,30
|
|Euro
|8,9741
|8,9785
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7924
|9,8415
|% 0,33
|
|Frank
|8,2959
|8,3458
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0113
|2,0214
|% 0,28
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|11,09
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,17
|
|Cumhuriyet
|3.150
|3.197
|19,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,68
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,03
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,52
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,05
|
|B. Petrol
|43,40
|43,40
|0,09
|