***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2020 16:06
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876166
BIST
17:241.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.097
En Düşük
1.085
17:247,6563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:248,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:24471,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,64
|Açılış
|: 471,07
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:22
|NATEN
|29,26
|161.295.971
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.639.560
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|KSTUR
|167,70
|911.785
|% -9,98
|
|UFUK
|14,88
|1.933.213
|% -9,98
|
|SISE
|6,65
|1.679.687.083
|% 1,53
|
|KRDMD
|3,25
|915.418.132
|% 2,20
|
|PETKM
|4,23
|649.314.737
|% 1,68
|
|ODAS
|2,58
|567.752.939
|% 4,03
|
|THYAO
|10,54
|462.728.457
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,25
|915.418.132
|% 2,20
|
|SISE
|6,65
|1.679.687.083
|% 1,53
|
|ODAS
|2,58
|567.752.939
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,01
|334.987.216
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,74
|283.695.908
|% 0,58
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6555
|7,6588
|% 0,35
|
|Euro
|8,9765
|8,9835
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,7380
|9,7868
|% -0,17
|
|Frank
|8,3043
|8,3543
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0328
|2,0430
|% 0,18
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|2,82
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.106
|3.183
|17,96
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|8,69
|
|Çeyrek
|753
|770
|4,35
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|0,25
|