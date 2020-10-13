***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 13:07
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881139
BIST
16:361.173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,08
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:367,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0329
|Açılış
|: 7,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9217
En Düşük
7,8718
16:369,3149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0182
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:36482,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -5,08
|Açılış
|: 482,51
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
482,36
BIST En Aktif Hisseler16:36
|BRYAT
|174,90
|15.345.877
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|215.751.878
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.632.082
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.075
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.779.694
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.359.506
|% -9,99
|
|ODAS
|3,57
|1.064.444.778
|% 2,29
|
|KERVT
|7,27
|716.212.774
|% -5,58
|
|SISE
|6,75
|707.956.327
|% -2,17
|
|GARAN
|7,09
|613.466.890
|% -0,70
|
|TUKAS
|12,54
|609.034.618
|% 5,03
|
|ODAS
|3,57
|1.064.444.778
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,85
|456.435.168
|% 0,54
|
|SKBNK
|1,76
|402.973.871
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,18
|445.871.586
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,62
|585.525.617
|% 1,12
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9187
|7,9217
|% 0,42
|
|Euro
|9,3110
|9,3149
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,2395
|10,2908
|% -0,33
|
|Frank
|8,6453
|8,6974
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1031
|2,1136
|% 0,34
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-28,90
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.255
|-17,00
|
|Tam
|3.186
|3.267
|-21,84
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-10,56
|
|Çeyrek
|772
|790
|-5,28
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,15
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,58
|
Seans Raporu
16:36
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