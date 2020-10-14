***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 14:01
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881521
BIST
15:301.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,00
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:307,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:309,3456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0397
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3456
En Düşük
9,2816
15:30486,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,96
|Açılış
|: 486,36
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,53
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:30
|TRCAS
|5,28
|127.862.131
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.027.389
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|3.415.974
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.532.411
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.561.758
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|ARTI
|15,86
|3.058.083
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|4.826.597.074
|% 5,51
|
|TUPRS
|83,60
|2.187.823.711
|% 4,24
|
|ODAS
|3,71
|1.680.622.004
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,03
|1.344.042.718
|% 8,60
|
|SISE
|6,75
|738.457.816
|% 0,15
|
|PETKM
|4,79
|4.826.597.074
|% 5,51
|
|ODAS
|3,71
|1.680.622.004
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,03
|1.344.042.718
|% 8,60
|
|EKGYO
|1,89
|592.180.264
|% -1,05
|
|TSKB
|1,18
|287.427.634
|% 3,51
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9320
|7,9385
|% 0,24
|
|Euro
|9,3369
|9,3456
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,2977
|10,3493
|% 0,83
|
|Frank
|8,6584
|8,7105
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1107
|2,1213
|% 0,28
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|12,46
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.260
|27,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|18,99
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|9,19
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,59
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|-0,08
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 53 artarak (% 0.61 ) 1, 075
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, TACTR, KERVN, IZFAS, ATSYH, OZBAL, OLMIP, PEGYO, EUYO, CELHA
-
15:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, BALAT, EMNIS, PENGD, VANGD, DIRIT, DYOBY, IHGZT, IDGYO, UZERB
-
15:46
ATSYH, DARDL, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:46
ARDYZ, AVTUR, IHGZT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında