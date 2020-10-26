***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:09
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883800
BIST
16:341.154
En Yüksek
|Değişim
|: -3,08%
|| -36,62
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
16:348,0912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1241
|Açılış
|: 8,0780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
16:349,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1164
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5690
En Düşük
9,4241
16:34495,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 7,99
|Açılış
|: 495,29
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
495,61
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler16:34
|RTALB
|49,52
|263.468.106
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|247.396.085
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|EUYO
|6,61
|3.536.033
|% 9,98
|
|AVHOL
|5,76
|9.785.872
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|94.025.518
|% -10,00
|
|EGEEN
|902,10
|221.400.612
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|3.692.931
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|10.998.225
|% -10,00
|
|TSKB
|1,91
|2.582.376.198
|% 4,95
|
|ECILC
|7,39
|1.242.767.006
|% 3,36
|
|GARAN
|6,84
|946.650.876
|% -3,25
|
|SISE
|6,46
|785.602.433
|% -5,14
|
|FENER
|37,64
|682.656.537
|% -0,84
|
|TSKB
|1,91
|2.582.376.198
|% 4,95
|
|SKBNK
|1,80
|540.318.178
|% -3,74
|
|EKGYO
|1,72
|418.771.325
|% -5,49
|
|KRDMD
|3,39
|643.919.063
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,12
|382.766.700
|% -4,50
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0866
|8,0912
|% 1,56
|
|Euro
|9,5597
|9,5656
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,5096
|10,5623
|% 1,42
|
|Frank
|8,8842
|8,9377
|% 1,23
|
|Riyal
|2,1501
|2,1609
|% 1,52
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|1,57
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,48
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|61,00
|
|Tam
|3.254
|3.334
|44,37
|
|Yarım
|1.573
|1.613
|21,46
|
|Çeyrek
|789
|806
|10,73
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,26
|41,26
|-0,81
|