***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 16:01
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883901
BIST
17:071.155
En Yüksek
|Değişim
|: -2,96%
|| -35,23
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:078,0862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1191
|Açılış
|: 8,0830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:079,5575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1083
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:07496,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 9,22
|Açılış
|: 496,42
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:07
|RTALB
|49,52
|263.932.158
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.206.475
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|6.980.102
|% 9,98
|
|POLHO
|3,69
|101.078.553
|% -10,00
|
|TEKTU
|1,71
|104.311.414
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.126.512
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|11.359.096
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|9.899.442
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|2.950.466.651
|% 5,49
|
|ECILC
|7,55
|1.336.709.244
|% 5,59
|
|GARAN
|6,85
|983.749.677
|% -3,11
|
|SISE
|6,47
|820.890.007
|% -4,99
|
|FENER
|37,52
|699.472.364
|% -1,16
|
|TSKB
|1,92
|2.950.466.651
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,81
|570.198.783
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|447.968.882
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,37
|662.669.255
|% -3,16
|
|IHLAS
|1,18
|233.198.606
|% -7,81
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0816
|8,0862
|% 1,49
|
|Euro
|9,5519
|9,5575
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,4965
|10,5492
|% 1,29
|
|Frank
|8,8842
|8,9377
|% 1,23
|
|Riyal
|2,1506
|2,1613
|% 1,54
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|4,81
|
|Altın Gr.
|496
|496
|9,00
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|63,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|55,49
|
|Yarım
|1.578
|1.618
|26,84
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,42
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,06
|
Seans Raporu
17:07
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17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 31 kaybederek (% -2.86 ) 1, 268
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17:19XU100
Endeks 1, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 08 altında . İşlem hacmi 22, 393.00 milyon TL de
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17:18GENTS
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 480, 919 adet işlem
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17:17BTCIM
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