***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 10:32
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891134
BIST
12:201.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.316
12:207,8347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0269
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8217
12:209,4937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0233
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
12:20463,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,69
|Açılış
|: 463,80
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler12:20
|INVEO
|34,98
|25.829.923
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|341.357.882
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|508.801.538
|% 9,96
|
|RYGYO
|6,10
|93.609.140
|% 9,91
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|TSKB
|2,09
|1.447.244.958
|% -6,70
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|TSKB
|2,09
|1.447.244.958
|% -6,70
|
|GARAN
|9,24
|946.374.077
|% 0,22
|
|PETKM
|4,36
|739.158.961
|% 3,07
|
|THYAO
|12,35
|711.088.016
|% 0,82
|
|KRDMD
|5,07
|627.786.972
|% 0,40
|
|TSKB
|2,09
|1.447.244.958
|% -6,70
|
|PETKM
|4,36
|739.158.961
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,19
|348.323.121
|% 0,92
|
|CEMAS
|2,57
|382.256.645
|% 3,63
|
|KRDMD
|5,07
|627.786.972
|% 0,40
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8300
|7,8347
|% -0,34
|
|Euro
|9,4837
|9,4937
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,4826
|10,5351
|% 0,06
|
|Frank
|8,7341
|8,7867
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0845
|2,0949
|% -0,24
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|7,26
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|55,00
|
|Tam
|3.068
|3.146
|41,18
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|19,91
|
|Çeyrek
|744
|761
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,00
|
|B. Petrol
|48,45
|48,45
|0,20
|