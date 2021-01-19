JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler16:29
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,4395
|7,4417
|% -0,42
|Euro
|9,0341
|9,0414
|% 0,06
|Sterlin
|10,1031
|10,1538
|% -0,28
|Frank
|8,3484
|8,3987
|% -0,17
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% -0,53
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|1,29
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,51
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|Tam
|2.902
|2.976
|-23,56
|Yarım
|1.403
|1.439
|-11,39
|Çeyrek
|704
|720
|-5,70
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,24
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|0,67
Seans Raporu 16:29
- 16:42FROTO Yüzde 4.87 oranında artışla 174.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 998, 636 adet işlem
- 16:40 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, BIMAS
- 16:40XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 69 artarak (% 1.21 ) 1, 398
- 16:40 Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, DGATE, PKENT, KRTEK, MERIT, YYAPI, SEKUR, INTEM, GSDDE, SNKRN
- 16:40 Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, TKURU, SILVR