***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2021 10:05
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903401
BIST
10:461.563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.558
10:467,4519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0128
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:469,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:46443,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,27
|Açılış
|: 443,96
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:46
|INTEM
|66,55
|9.300.952
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|27.952.456
|% 9,98
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|9.074.292
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|9.074.292
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|9.074.292
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|9.074.292
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,93
|402.923.038
|% 2,34
|
|KARSN
|4,33
|368.179.054
|% 5,10
|
|SISE
|7,99
|346.650.900
|% 0,63
|
|KRDMD
|7,16
|316.604.237
|% 0,85
|
|MGROS
|48,52
|286.113.944
|% 3,90
|
|DOHOL
|3,93
|402.923.038
|% 2,34
|
|TSKB
|1,92
|190.625.501
|% 2,13
|
|KARSN
|4,33
|368.179.054
|% 5,10
|
|SKBNK
|1,58
|98.766.975
|% -0,63
|
|YYAPI
|2,93
|148.045.880
|% 4,27
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4468
|7,4519
|% -0,17
|
|Euro
|9,0534
|9,0611
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,1426
|10,1934
|% -0,04
|
|Frank
|8,3568
|8,4071
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9790
|1,9889
|% -0,26
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|