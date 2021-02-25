***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:46
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912870
BIST
16:031.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
16:037,2223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0528
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
16:038,8462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1200
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
16:03416,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,54
|Açılış
|: 416,18
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,78
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler16:01
|LINK
|51,70
|117.267.752
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.658.856
|% -9,94
|
|PETKM
|5,23
|1.843.198.515
|% 1,36
|
|THYAO
|13,15
|1.498.382.651
|% 2,49
|
|KOZAL
|129,60
|1.360.748.744
|% -2,92
|
|SASA
|42,34
|1.318.706.790
|% 6,01
|
|EKGYO
|2,27
|1.160.747.828
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.160.747.828
|% 0,00
|
|PETKM
|5,23
|1.843.198.515
|% 1,36
|
|IHLAS
|0,88
|209.025.995
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|387.385.405
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,35
|298.385.061
|% -1,46
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2222
|7,2318
|% 0,87
|
|Euro
|8,8418
|8,8501
|% 1,42
|
|Sterlin
|10,2195
|10,2707
|% 1,12
|
|Frank
|7,9636
|8,0116
|% 1,12
|
|Riyal
|1,9264
|1,9361
|% 1,08
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-14,89
|
|Altın Gr.
|416
|417
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|4,00
|
|Tam
|2.757
|2.827
|-1,49
|
|Yarım
|1.333
|1.367
|-0,72
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,36
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,49
|66,49
|0,31
|
Seans Raporu
16:01
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16:11FROTO
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL