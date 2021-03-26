***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 13:48
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920858
BIST
14:321.370
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -24,01
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.369
14:328,0473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1078
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:329,4962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1406
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:32445,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,14
|Açılış
|: 445,61
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:32
|BJKAS
|6,93
|528.552.609
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.247.344
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|SAYAS
|25,10
|80.908.847
|% 9,23
|
|AVOD
|9,49
|657.880.255
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|SEKUR
|32,80
|4.062.300
|% -7,55
|
|GARAN
|6,92
|1.814.625.567
|% -1,00
|
|AVOD
|9,49
|657.880.255
|% -9,96
|
|SISE
|7,29
|636.103.285
|% 0,97
|
|VESTL
|37,04
|620.631.840
|% -0,16
|
|BJKAS
|6,93
|528.552.609
|% 10,00
|
|GARAN
|6,92
|1.814.625.567
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,81
|466.438.549
|% 6,72
|
|SKBNK
|1,19
|149.499.145
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,16
|233.414.878
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|164.060.782
|% -1,06
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0431
|8,0473
|% 1,36
|
|Euro
|9,4840
|9,4962
|% 1,50
|
|Sterlin
|11,0487
|11,1041
|% 1,71
|
|Frank
|8,5159
|8,5672
|% 1,32
|
|Riyal
|2,1388
|2,1495
|% 1,40
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-2,44
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,69
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.932
|3.008
|3,98
|
|Yarım
|1.417
|1.455
|1,92
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|63,05
|63,05
|1,10
|
Seans Raporu
14:32
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