***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2021 17:09
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925429
BIST
17:291.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:298,1528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:299,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0267
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:29460,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,04
|Açılış
|: 460,35
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,12
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:29
|SAMAT
|6,82
|42.175.166
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.041.530
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|243.755
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.625.044
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|4.024.045
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.191.355
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|786.267.049
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|645.308.912
|% -0,73
|
|SISE
|7,43
|575.956.263
|% 0,54
|
|DOHOL
|3,31
|567.043.672
|% 1,85
|
|THYAO
|12,54
|566.504.645
|% -2,41
|
|DOHOL
|3,31
|567.043.672
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,93
|297.007.718
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|240.120.069
|% -0,45
|
|GARAN
|6,79
|645.308.912
|% -0,73
|
|TSKB
|1,42
|131.371.189
|% 0,71
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1459
|8,1528
|% 0,08
|
|Euro
|9,7068
|9,7173
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,1817
|11,2378
|% 0,18
|
|Frank
|8,7746
|8,8274
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1674
|2,1783
|% 0,06
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|20,36
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44PENGD
Yüzde 4.30 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 023, 932 adet işlem
-
17:43FENER
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 37.38 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 643, 646 adet işlem
-
17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.07 ) 1, 453
-
17:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, EKGYO, TRKCM
-
17:41XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 13, 653.00 milyon TL de