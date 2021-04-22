***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:02
***JANTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930381
BIST
12:091.329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:098,2975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1184
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:099,9851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1185
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:09477,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,76
|Açılış
|: 477,64
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:09
|FORMT
|1,17
|4.256.800
|% 17,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,76
|3.317.656
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|GARFA
|10,89
|1.282.730
|% 9,89
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.080.572
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|48.685.769
|% -9,80
|
|GARAN
|7,02
|852.978.448
|% 0,86
|
|EREGL
|17,98
|382.786.623
|% 0,78
|
|KOZAL
|107,00
|251.047.131
|% 1,81
|
|SISE
|7,13
|230.527.293
|% 0,00
|
|PETKM
|6,31
|220.090.090
|% -1,10
|
|GARAN
|7,02
|852.978.448
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,80
|177.701.418
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,08
|160.838.964
|% 0,48
|
|TSKB
|1,21
|69.766.636
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,86
|204.004.832
|% -0,41
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2958
|8,2975
|% 1,45
|
|Euro
|9,9794
|9,9851
|% 1,20
|
|Sterlin
|11,5004
|11,5581
|% 1,22
|
|Frank
|9,0214
|9,0757
|% 1,51
|
|Riyal
|2,2060
|2,2171
|% 1,42
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,70
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.150
|3.198
|43,00
|
|Tam
|3.137
|3.218
|45,85
|
|Yarım
|1.516
|1.557
|22,18
|
|Çeyrek
|760
|778
|11,08
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,05
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-0,38
|